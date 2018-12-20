Никто не пытался спасти: Камера сняла избиение до смерти в московском магазине за место в очереди

/Происшествия/

Видео, снятое камерой наблюдения, пролило свет на жуткие обстоятельства убийства в московском магазине.

Мужчина лишился жизни за то, что не уступил другому покупателю место в очереди.

На кадрах записи видно, как мужчина стоит у прилавка и общается с продавщицами. Он явно никуда не торопится и не забирает свое пиво с прилавка.

Сзади подходит уже раздраженный покупатель и отодвигает мужчину от кассы, демонстрируя деньги. Очевидно, он хочет поскорее приобрести товар. Однако мужчина не хочет уходить - он еще не закончил разговор.

Отказ уступить место стоит несчастному жизни. Разъяренный покупатель нанес пожилому мужчине несколько ударов по лицу, затем повалил на пол.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-12-18/nikto-ne-popytalsya-spasti-kamera-snyala-izbienie-do-smerti-v-moskovskom-magazine