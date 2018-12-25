В Сочи благодаря грамотной работе следователя раскрыто убийство мужчины
Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 13 декабря 2018 года 45-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).
Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников УВД по городу Сочи установлена причастность к исчезновению мужчины его 38-летнего брата, а также двух его знакомых.
По версии следствия, между братьями на протяжении длительного времени складывались неприязненные отношения. В октябре 2018 года младший брат приехал из Москвы в гости к старшему в Сочи, где стал помогать заниматься торговлей горюче-смазочными материалами. В этот же период он познакомился с двумя 28-летними мужчинами, которые также помогали его родственнику и проживали у него. В ходе общения он предложил данным гражданам совершить убийство своего брата, на что те согласились. После этого они втроем спланировали убийство и распределили между собой роли. Соучастники изучили график работы и маршрут передвижения. 13 декабря 2018 года злоумышленники дождавшись, когда мужчина вернется домой, завели его в хозяйственную постройку недалеко от дома. Там один из подозреваемых стал душить потерпевшего, а младший брат нанес мужчине не менее одного удара молотком по голове, после чего остальные продолжили его душить. Затем соучастники переместили потерпевшего в его же автомобиль и отвезли в лесной массив Мацестинского лесопарка, где 38-летний брат потерпевшего отсек от тела голову для усложнения процесса опознания в случае его обнаружения. В последующем злоумышленники закопали тело и голову убитого в различных местах неподалеку друг от друга, после чего приняли меры к сокрытию автомобиля потерпевшего в овраге на Сухумском шоссе, где он был обнаружен правоохранителями, присыпанный ветками деревьев.
В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти погибшего. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием будет дана юридическая оценка действиям фигурантов в части совершения преступления группой лиц, а также угона автомобиля потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Происшествия