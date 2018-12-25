В Сочи благодаря грамотной работе следователя раскрыто убийство мужчины

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Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 13 декабря 2018 года 45-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников УВД по городу Сочи установлена причастность к исчезновению мужчины его 38-летнего брата, а также двух его знакомых.

По версии следствия, между братьями на протяжении длительного времени складывались неприязненные отношения. В октябре 2018 года младший брат приехал из Москвы в гости к старшему в Сочи, где стал помогать заниматься торговлей горюче-смазочными материалами. В этот же период он познакомился с двумя 28-летними мужчинами, которые также помогали его родственнику и проживали у него. В ходе общения он предложил данным гражданам совершить убийство своего брата, на что те согласились. После этого они втроем спланировали убийство и распределили между собой роли. Соучастники изучили график работы и маршрут передвижения. 13 декабря 2018 года злоумышленники дождавшись, когда мужчина вернется домой, завели его в хозяйственную постройку недалеко от дома. Там один из подозреваемых стал душить потерпевшего, а младший брат нанес мужчине не менее одного удара молотком по голове, после чего остальные продолжили его душить. Затем соучастники переместили потерпевшего в его же автомобиль и отвезли в лесной массив Мацестинского лесопарка, где 38-летний брат потерпевшего отсек от тела голову для усложнения процесса опознания в случае его обнаружения. В последующем злоумышленники закопали тело и голову убитого в различных местах неподалеку друг от друга, после чего приняли меры к сокрытию автомобиля потерпевшего в овраге на Сухумском шоссе, где он был обнаружен правоохранителями, присыпанный ветками деревьев.

В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти погибшего. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием будет дана юридическая оценка действиям фигурантов в части совершения преступления группой лиц, а также угона автомобиля потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю