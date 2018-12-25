Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Кавказском районе

/Происшествия/

В результате аварии шесть человек погибли.

В дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району около 00:50 часов поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, на 115 километре автодороги Темрюк–Краснодар-Ставрополь 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Peugeot Boxer под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя, а также трое пассажиров ГАЗа и еще один несовершеннолетний пассажир Peugeot погибли на месте автоаварии.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю призывает водителей автотранспортных средств быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Напоминаем о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю