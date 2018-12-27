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Математик и почетный член ФИДЕ замерз до смерти в Москве

Математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов замерз до смерти в Москве.

По данным РЕН ТВ, мужчину доставили в больницу ночью 23 декабря. У него было переохлаждение и обморожение конечностей. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Медики не смогли спасти ему жизнь — он скончался в реанимации.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-12-24/matematik-i-pochetnyy-chlen-fide-zamerz-do-smerti-v-moskve

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Категория: Новости / Происшествия

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