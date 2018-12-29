Новороссийские таможенники выявили более 6 тысяч контрафактных «сладких» СЮРПРИЗов

/Происшествия/

Сотрудниками отдела административных расследований Новороссийской таможни завершено административное расследование дела, возбужденного в ноябре 2018 года в отношении российской компании по ч. 1 ст. 14.10 КоАП России, по факту незаконного использования товарного знака.

Более 6 тысяч единиц кондитерских изделий, прибывших морским транспортом на таможенную территорию ЕАЭС в порт Новороссийск из Турецкой Республики, были незаконно маркированы товарным знаком «SURPRISE», «СЮРПРИЗ».

Должностные лица отдела таможенного досмотра Новороссийского центрального таможенного поста Новороссийской таможни провели таможенный контроль и таможенный досмотр товара, в ходе которого установили, что среди ассортимента сладостей, некоторые изделия в индивидуальной упаковке были маркированы товарным знаком «SURPRISE», «СЮРПРИЗ». Данный товарный знак зарегистрирован в Реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности, и исключительные права на него принадлежат итальянской компании «Ферреро С.п.А.».

Должностными лицами отделения торговых ограничений и экспортного контроля Новороссийской таможни принято решение о необходимости приостановления выпуска данного товара. В адрес представителя правообладателя «Ферреро С.п.А.» незамедлительно было направлено уведомление о возможном нарушении прав владельца товарного знака «SURPRISE».

Правообладатель, изучив представленную таможней информацию, сообщил, что компания «ФЕРРЕРО С.п.А.» не выдавала турецкой компании своего согласия на производство, ввоз или иное введение в гражданский оборот товаров, маркированных данным товарным знаком. Представитель правообладателя обратился в Новороссийскую таможню для принятия необходимых мер для недопущения попадания контрафактной продукции на территорию России, а также ходатайствовал о привлечении виновного лица к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно заключению эксперта, маркировка на товаре «шоколадные драже, покрытые разноцветной сахарной глазурью, в индивидуальной упаковке с игрушкой внутри» (количеством 4 320 штук) и товаре «леденцы в индивидуальной упаковке с игрушкой внутри» (в количестве 2160 штук) сходна до степени смешения с охраняемым на территории РФ товарным знаком «SURPRISE».

Товар турецкого происхождения, явившийся предметом административного правонарушения, был осмотрен, изъят, и помещен на склад временного хранения до решения суда.

Сотрудники отдела административных расследований таможни провели по данному факту расследование, установили все обстоятельства совершения правонарушения. В настоящее время материалы дела переданы в Арбитражный суд для рассмотрения.

Источник: Пресс-секретарь Новороссийской таможни