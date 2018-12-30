ДТП на улице Победы в Лазаревском районе

/Происшествия/

29.12.2018 года, в 18 часов 15 минут, в Лазаревском районе на улице Победы в районе строения 65, произошло ДТП, в котором пострадал 12 летний пешеход.

По предварительным данным 52 летний водитель, управляя автомобилем Мицубиси, допустил наезд на 12 летнюю девочку, которая вместе с отцом перебегали проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном для этого месте, в зоне видимости обозначенного пешеходного перехода.

В результате столкновения ребенок-пешеход был госпитализирован в детскую больницу. Отец девочки не пострадал.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль – это средство повышенной опасности, об этом должны помнить не только водители, но и пешеходы, которые пренебрегая соблюдением Правил дорожного движения, рискуют своей жизнью и здоровьем.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи