ДТП на улице Станиславского в Адлерском районе

/Происшествия/

31.12.2018 года, в 06 часов 00 минут, в Адлерском районе на улице Станиславского в районе строения 1 (на мосту через реку Мзымта), произошло ДТП в котором погиб 67 летний пешеход.

По предварительным данным водитель управляя автомобилем Хонда, допустил наезд на 67 летнего мужчину, который двигался по проезжей части походу движения транспортных средств, перед собой вез тележку с мандаринами. После столкновения водитель транспортного средства скрылся с места ДТП, был объявлен план "Перехват", в 8 часов 30 минут данный водитель был задержан.

Проводятся следственные действия.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль – это средство повышенной опасности, об этом должны помнить не только водители, но и пешеходы, которые пренебрегая соблюдением Правил дорожного движения, рискуют своей жизнью и здоровьем.

Источник: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи