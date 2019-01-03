Внимание! Розыск!

/Происшествия/

Сотрудники полиции Центрального района Управления МВД России по г. Новороссийску разыскивают Удовиченко Андрея Андреевича 2005 года рождения, который 02.01.2019 года в 11 часов ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 160 см, волосы светлые короткая стрижка, глаза серые.

Был одет: красно – синяя трикотажная куртка, темно – сини спортивные брюки, высокие ботинки черного цвета.

Всем, кто обладает сведениями о месте нахождения данного ребенка просим незамедлительно обратится в полицию по телефонам: 02, с мобильного 102, а также 8(8617) 64-62-60, 267-210, 8-999-630-80-57.