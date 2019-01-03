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Внимание! Розыск!

Сотрудники полиции Центрального района Управления МВД России по г. Новороссийску разыскивают Удовиченко Андрея Андреевича 2005 года рождения, который 02.01.2019 года в 11 часов ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно. 
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 160 см, волосы светлые короткая стрижка, глаза серые. 

Был одет: красно – синяя трикотажная куртка, темно – сини спортивные брюки, высокие ботинки черного цвета. 
Всем, кто обладает сведениями о месте нахождения данного ребенка просим незамедлительно обратится в полицию по телефонам: 02, с мобильного 102, а также  8(8617) 64-62-60, 267-210, 8-999-630-80-57.  

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Категория: Новости / Происшествия

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