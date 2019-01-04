В Сочи авария со смертельным исходом

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От полученных травм водитель Дэу погиб на месте.

На трассе Джубга-Сочи 158км+500м, 4 января 2019 года в 9:00 автомобиль Дэу (ЧОП Охрана), двигаясь со стороны Дагомыса в сторону Сочи, на левом закруглении дороги не избрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением автомобиля, допустил занос и столкновение с автомобилем Субару, двигающимся по ходу движения Дэу, и автобусом ПАЗ, двигавшимся во встречном направлении.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи