В Новороссийске выключили свет

/Происшествия/

9 января поступила информация из служб города об отключении электроэнергии в большом жилом массиве в Приморском районе Новороссийска. Выехала на устранение аварии 1 бригада НЭСК.

Отключение энергоснабжения ул.Видова 176, 174, 167, 165, 182, 186, Камская, Герцена, Тюленина, Чернышевского, п.Цемдолина, ул.Горького, Фрундзе, Монолитная, Школьная, Крупская, Мирная, Осенняя, Энергетиков, Степная, Сосновая, ул.Заречная, Ленина, Ольховая, Широченко, Лавандовая, Восточная, Холмистая, Мичурина, Первомайская. Причина уточнятся.

Источник: МБУ "Безопасный город"