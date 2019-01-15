/Происшествия/

По данным Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю: 16 января 2019 года на территории Новороссийска ожидается усиление ветра 17-22 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

Также ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, местами сильное налипание мокрого снега.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио. Будьте внимательны и осторожны.

Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС