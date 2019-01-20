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Официальная информация ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В дежурную часть УВД города Краснодара около 10:30 поступило сообщение от местной жительницы о том, что в пос. Лорис в пятиэтажном доме мужчина заперся в своей квартире с газовым баллоном и угрожает взрывом.

На место прибыли следственная группа и оперативные службы. Сотрудники полиции оцепили здание и прилегающую территорию. Организовали эвакуацию жильцов, обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники.

В результате проводимых мероприятий 41-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При осмотре квартиры задержанного был обнаружен газовый баллон. Установлено что мужчина состоит на учете в ПНД.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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