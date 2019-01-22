К поиску пропавших в Черном море моряков привлечена авиация МЧС России

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22 января в 10.00 с базы аэропорта г. Геленджик вылетел вертолет МЧС России со спасателями для продолжения поиска пропавших моряков.

Как сообщалось ранее, накануне произошел пожар на двух судах, находящихся в экономической зоне акватории Черного моря.

Спасатели Геленджикского подразделения МЧС (филиала ЮРПСО) вели визуальный поиск с борта вертолета МИ-8 в течение нескольких часов. По словам сотрудников МЧС, ни спасательных шлюпок, ни жилетов на поверхности моря обнаружить не удалось.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России