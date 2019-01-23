В Сочи сбили подростка

/Происшествия/

22 января 2019 года в 18:30 в городе Сочи, Лазаревский район, ул. Калараш напротив дома 93, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении задним ходом допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги по обозначенному пешеходному переходу.

После ДТП неустановленный водитель на неустановленном автомобиле скрылся, в органы полиции о случившемся не сообщил. При ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, с диагнозом: ушиб мягких тканей средней трети левого бедра, доставлен в городскую больницу, где ему назначено амбулаторное лечение.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи