К поиску пропавших в Черном море снова привлекалась авиация МЧС России

24 января в 12.20 вертолёт МЧС России со спасателями на борту вылетел с аэропорта города-курорта Геленджик к месту ЧС в Чёрном море.

Спасатели Геленджикского подразделения МЧС (филиал ЮРПСО) продолжали поиск с воздуха. Так же, как и накануне, была обследована акватория моря в районе места происшествия, к сожалению, пропавшие моряки не обнаружены. На данный момент продолжается открытое горение на одном из судов, находящемся в районе Керченского пролива.