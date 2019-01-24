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К поиску пропавших в Черном море снова привлекалась авиация МЧС России
24 января в 12.20 вертолёт МЧС России со спасателями на борту вылетел с аэропорта города-курорта Геленджик к месту ЧС в Чёрном море.
Спасатели Геленджикского подразделения МЧС (филиал ЮРПСО) продолжали поиск с воздуха. Так же, как и накануне, была обследована акватория моря в районе места происшествия, к сожалению, пропавшие моряки не обнаружены. На данный момент продолжается открытое горение на одном из судов, находящемся в районе Керченского пролива.
Источник: http://urpsosochi.ru/k-poisku-propavshix-v-chernom-more-snova-privlekalas-aviaciya-mchs-rossii/
Категория: Новости / Происшествия