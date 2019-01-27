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В Анапе у предпринимателя изъято 4,6 кг запрещенного к ввозу сыра

Государственными инспекторами Новороссийского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея совместно с сотрудниками Новороссийской таможни в ходе проведения мониторинга мест реализации продукции в г. Анапа  была обнаружена продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации.

Индивидуальный предприниматель реализовывал сыр «Dorblu» в количестве 4,675 кг производства Германия,  сопроводительные документы на продукцию не предоставил. На товаре отсутствала маркировка на русском языке.

Под контролем должностных лиц Управления вышеуказанная продукция уничтожена.

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Категория: Новости / Происшествия

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