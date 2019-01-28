Прокуратура г. Новороссийска в судебном порядке добилась прекращения права управления транспортными средствами жителей, состоящих на учете у врача-нарколога и врача-психиатра

/Происшествия/

Прокуратурой г. Новороссийска в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения выявлены факты управления транспортными средствами лицами, имеющими медицинские противопоказания на данный вид деятельности.

Установлено, что 28 местных жителей, имеющих водительские удостоверения, состоят на диспансерном учете в наркологическом или психиатрическом диспансерах с диагнозами, запрещающими им управлять транспортными средствами.

По закону медицинскими противопоказаниями годности к управлению транспортными средствами всех категорий являются острые психические расстройства, алкоголизм, наркомания, токсикомания, при этом к управлению транспортными средствами лицо допускается только после лечения и снятия с учета.

Таким образом, управление транспортными средствами гражданином, страдающим психическим заболеванием или зависимостью от алкоголя, создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан либо имущественного ущерба.

По данным фактам прокурором города в 2018 году в суды направлено 28 административных исковых заявлений о прекращении действия прав граждан на управление транспортными средствами до подтверждения медицинским заключением факта улучшения состояния их здоровья и изъятии у них водительских удостоверений, все удовлетворены.

В настоящее время дополнительно направлено 3 иска, которые находятся на рассмотрении.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuratura-g-novorossiyska-v-sudebnom-poryadke