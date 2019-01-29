В Новороссийске пограничники задержали уроженца Средней Азии, который после административного выдворения незаконно вернулся в Россию

/Происшествия/

Оперативные сотрудники краевого погрануправления установили, что несколько лет назад иностранный гражданин был привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Тогда компетентные органы на основании решения суда выдворили мужчину из страны и ограничили ему въезд на пять лет.

Трудовой мигрант, лишившись стабильно высокого заработка, предпринял попытку вернуться назад. Для этого он использовал известную преступную схему – изменил имя и фамилию, получил в национальной паспортно-визовой службе новый документ и въехал в Россию. После этого он оформил патент на осуществление трудовой деятельности на территории Краснодарского края и перебрался в Новороссийск.

Радость от того, что ему удалось «обойти» законодательство гостеприимной страны продлилась недолго. Сотрудникам пограничного органа удалось полностью восстановить ход совершенного преступления. В результате оперативно-разыскных мероприятий иностранец был задержан.

В настоящее время за нарушение режима пребывания в Российской Федерации правонарушитель привлечен к административной ответственности. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 322 УК РФ. За незаконное пересечение государственной границы иностранному гражданину может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю