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В порту Новороссийска Россельхознадзором предотвращен ввоз зараженной партии перца из Израиля

При досмотре партии свежего перца весом 25,205  тонн, прибывшей из Израиля в морской пункт пропуска «Новороссийск», государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявлен карантинный объект.

По результатам экспертизы, проведенной специалистами Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», было установлено, что партия перца заражена опасным карантинным вредителем – западным (калифорнийским) цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Pergande).

В целях обеспечения охраны растений и территории Российской Федерации от проникновения и распространения карантинных объектов, зараженная партия израильского перца запрещена к ввозу.

Обращаем внимание участников ВЭД, что при закупках и дальнейших поставках в РФ необходимо обращать внимание на фитосанитарное состояние  подкарантинной продукции в соответствии с фитосанитарными требованиями РФ.

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Категория: Новости / Происшествия

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