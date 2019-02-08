Более 2,4 миллиона единиц контрафактной продукции выявлено южнороссийскими таможенниками в 2018 году

/Происшествия/

В 2018 году таможенными органами Южного таможенного управления выявлено и признано контрафактными 2,45 млн единиц продукции (товары легкой промышленности: обувь, одежда, сумки, ремни; товары для детей: игры и игрушки; этикетки для пива).

Предотвращен ущерб правообладателям на сумму более 391 млн руб. По выявленным нарушениям таможенными органами региона возбуждено 113 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьями 7.12 (нарушение авторских и смежных прав) или 14.10 (незаконное использование средств индивидуализации товаров) КоАП России.

Сравнение результатов деятельности таможенных органов ЮТУ по защите прав интеллектуальной собственности в 2018 году с 2017 годом показывает, что количество выявленных контрафактных товаров увеличилось на 70 % (в 2017 году – 1,44 млн единиц контрафактной продукции).

Начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Южного таможенного управления Светлана Дуброва отметила, что в связи с проведением в регионе деятельности ЮТУ матчей Чемпионата мира по футболу особое внимание уделялось пресечению введения в оборот товаров, незаконно маркированных символикой FIFA. В 2018 году было выявлено более 74 тыс. единиц таких товаров, среди них – брелоки, ярлыки, парики и очки болельщиков, футболки, кепки, чехлы для телефонов, настольные игры (в 2017 году – 1,5 тыс. ед.).

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления