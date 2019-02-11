ДТП в Центральном районе города Сочи

/Происшествия/

10 февраля 2019 года в 18 часов 40 минут на ул. Пластунской, напротив дома 167, Центрального района города Сочи произошло ДТП, в котором пострадали два человека (один несовершеннолетний).

Водитель автомобиля Ока не выбрал безопасную дистанцию до впереди остановившегося на светофоре автомобиля Hover и допустил с ним столкновение. От удара Hover откинуло на автомобиль KIA.

При ДТП пострадали: водитель автомобиля ОКА, диагноз: тупая травма живота, госпитализирован в городскую больницу № 4. Несовершеннолетний пассажир автомобиля Hover, девочка 2009 года рождения, диагноз: черепно-мозговая травма, госпитализирована в Детскую больницу № 9.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия.