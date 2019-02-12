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Очевидцы о смертельной аварии в Новороссийске...

"Передо мной этот длинномер завалил в поворот, уе...ся в бордюр задними мостами и наклонил прицеп, контейнер слетел и на встречную машину, парня помогли достать, а девушку зажало сильно, уезжал была живая", - написал в соцсетях Андрей Г. в 21-42.

Со слов очевидцев, девушка была полицейской.

Напомним, что 12 февраля в центре Новороссийска на перекрестке Видова-Кутузовская произошла авария. Контейнер раздавил легковой автомобиль праворульный. Пассажирка пострадала сильнее всех. Идет расследование причин аварии.

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Категория: Новости / Происшествия

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