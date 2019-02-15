МЧС предупреждает...

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Информация о ДТП с несовершеннолетним в Хостинском районе города Сочи 15 февраля 2019 года в 15 часов 00 минут.

15 февраля 2019 года в 15:00, в Хостинском районе города Сочи, на автодороге на Большой Ахун 0км+200м, 30-летний водитель грузового Форда Транзит при повороте налево не уступил дорогу 17-летнему водителю велосипеда BMC и совершил на него наезд. В результате ДТП пострадал водитель велосипеда. С диагнозом - осложненный закрытый перелом-вывих 4,5 грудных позвонков, госпитализирован в Детскую ГБ.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль – это средство повышенной опасности, об этом должны помнить не только водители, но и остальные участники дорожного движения. Соблюдение Правил дорожного движения всеми, гарантия безопасности на дороге.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи