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С начала года Управлением изъято и уничтожено 41 кг сыра из 4 стран Европейского Союза

Управлением Россельхознадзора по  Краснодарскому краю и Республике Адыгея продолжает осуществляться работа по выявлению и пресечению оборота запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в рамках реализации Указов Президента РФ.

Так, за истекший период 2019 года, в части осуществления ветеринарного надзора, проведено более 80 рейдовых мероприятий в данном направлении, по результатам которых на территории Краснодарского края и Республики Адыгея выявлено 9 фактов нахождения продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ.

Товарно-сопроводительные документы на данную продукцию предоставлены не были. Также отсутствовала маркировка на русском языке. Производителями продукции (а именно - сыров) явились, такие страны Европейского союза как Германия, Италия, Польша, Королевство Нидерланды. Данные страны включены в перечень государств, на ввоз из которых продукции введён антисанкционный запрет, согласно Указу Президента РФ, что говорит о незаконном пути поступления продукции на прилавки наших магазинов.

В соответствии с действующим законодательством, сыр, общим весом более 41 кг, был изъят из оборота и уничтожен под контролем специалистов Управления Россельхознадзора, согласно  правил и  норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации в  области охраны окружающей среды.

Согласно Акта таможенного осмотра данная продукция отнесена к категории антисанкционных товаров.

Будьте бдительны и отдавайте предпочтение продуктам законно ввезённым и реализуемым на территории нашей страны.

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Категория: Новости / Происшествия

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