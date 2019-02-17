ДТП с несовершеннолетним в Адлерском районе города Сочи

/Происшествия/

16 февраля 2019 года в 19:28, в Адлерском районе г. Сочи, на ул. Каспийская у дома 48А, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 11-летнюю девочку пешехода, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения неустановленного автомобиля.

В результате ДТП пострадал пешеход. С диагнозом – сочетанный травмы была госпитализирована в ГБ

№ 4, где от полученных травм скончалась.

В 19:45 на территории г. Сочи был введен план «Перехват», ориентирован личный состав на обнаружение темного седана, скрывшегося с места ДТП. В 20:40 водитель и автомобиль были обнаружены.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль – это средство повышенной опасности, об этом должны помнить не только водители, но и остальные участники дорожного движения. Соблюдение Правил дорожного движения всеми, гарантия безопасности на дороге.