/Происшествия/

Попытка доставки запрещенных предметов в исправительную колонию завершилась безрезультатно

В  ходе реализации оперативной информации на прилегающей территории к ИК-5 при попытке доставки на режимную территорию путем переброса  через основное ограждение  запрещенных предметов был  задержан   гражданин  1989  года рождения.

После того как гражданину было предложено добровольно выдать имеющиеся у него запрещенные к использованию на территории ИК предметы, он достал из кармана куртки два свертка. В свертках находились 8 сотовых телефонов, две сим-карты и гарнитура к мобильным устройствам. 
Материалы в отношении задержанного гражданина направлены в мировой суд. Попытка передачи запрещенных предметов на режимную территорию исправительной колонии является административным правонарушением. В соответствии со ст. 19.12.КоАП РФ предусмотрена  конфискация запрещенных предметов и штраф в размере  5 тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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