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В Краснодаре студент помог полиции выследить грабителя

Молодой человек получил благодарственное письмо от начальника городского управления МВД.

Третьекурсник Северо-Кавказского филиала Российского госуниверситета правосудия Алексей Мокроус помог задержать подозреваемого в уличном грабеже.
11 февраля на пересечении улиц Северной и Седина молодой человек увидел, как неизвестный мужчина вырвал из рук девушки мобильный телефон и побежал. Парень решил проследить за ним. При этом он связался с сотрудниками полиции и сообщал им о своем маршруте. 
Благодаря Алексею мужчину смогли задержать спустя десять минут после преступления. Подозреваемым оказался 31-летний житель Усть-Лабинского района. Оказалось, что в начале февраля он ограбил продуктовый магазин, угрожая продавцу ножом.
Похищенный телефон у злоумышленника забрали, но его владелица до сих пор не обратилась в полицию и не забрала его, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Источник: http://www.vkpress.ru/incident/v-krasnodare-student-pomog-politsii-vysledit-grabitelya/?id=124036

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Категория: Новости / Происшествия

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