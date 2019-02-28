ДТП в Адлерском районе Сочи

/Происшествия/

28 февраля 2018 года, в 13 часов 15 минут, в Адлерском районе, на совмещенной автодороге «Адлер-Альпика сервис» 31 км + 100м, произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.

По предварительным данным водитель, управляя автомобилем Хундай двигался со стороны Красной поляны в сторону Адлера, не справился с управлением выехал на полосу предназначенную для встречного движения где допустил лобовое столкновение с автомобилем марки Нисан, после чего продолжил движение и столкнулся с микроавтобусом Мерседес.

В результате столкновения, за медицинской помощью обратились водитель и пассажир Хундай, водитель Мерседеса, а также водитель и 13 летний пассажир (девочка) автомобиля марки Нисан. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу предназначенную для встречного движения является грубыми нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи