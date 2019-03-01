Отдыхающие из Московской области заблудились в Агурском ущелье

/Происшествия/

28 февраля около 18.00 в Южный спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что в долине р. Агура заблудились люди и не могут самостоятельно найти обратный путь.

Спасатели связались по телефону с мужчиной, который рассказал, что он с женой и двумя маленькими детьми находятся около реки, а так как стемнело, двигаться дальше они не могут.

В течение часа спасатели ЮРПСО обнаружили семью заблудившихся и вывезли их в городскую черту, медицинская помощь им не потребовалась. Но так как взрослые не были готовы к такой длительной прогулке, и с собой у них не оказалось даже спичек, чтобы развести костер, в ожидании спасателей они немного замерзли.

На отдых в г. Сочи семья приехала из Московской области: родители и двое детей (2014 г.р. и 2017 г.р.).

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России