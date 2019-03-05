МЧС: По состоянию на 18.50 электроснабжение в МО г-г. Новороссийск восстановлено

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Как сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, в 17.00 05.03.19 в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии на территории МО Новороссийск. В зону отключения электроэнергии попал частично город Новороссийск в количестве 124000 человек, 36 социально-значимых объектов. Причина отключения выход из строя моленого выключателя на подстанции "Кирилловская".

В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы и работы по переподключению потребителей.

К месту направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона для оценки обстановки. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По состоянию на 18.50 электроснабжение в МО г-г. Новороссийск восстановлено.