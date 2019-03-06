Подростковые конфликты

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Сотрудники ПДН ОМВД России по Темрюкскому району проводят проверку по факту конфликта между подростками на одной из улиц в ст. Ахтанизовской.

4 марта в 11.30 15-летний ученик причинил травмы мягких тканей пятерым учащимся одной из школ из пневматического пистолета. Конфликт произошел на бытовой почве вне учебного заведения.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о принятии процессуального решения.

Источник: Дежурный сотрудник УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю