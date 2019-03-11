О выявлении возбудителя фомопсиса в семенах подсолнечника

/Происшествия/

На складе временного хранения Прикубанского таможенного поста при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в двух партиях подсолнечника, весом более 7 тонн, был выявлен карантинный объект для РФ возбудитель болезни фомопсис подсолнечника — Phomopsis helianthi.

Данный карантинный объект подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации партии семян запрещены к реализации.

Фомопсис подсолнечника - опасное карантинное заболевание, поражающее культурные и дикие виды подсолнечника. Его вредоносность, выражающаяся в значительных потерях урожая семян, а также снижении выхода и качества масла, зависит от восприимчивости и возраста растений, степени их поражения, погодных условий. Наиболее опасен для урожая подсолнечника период развития болезни до цветения. Фомопсис подсолнечника часто называют серо-коричневой или бурой пятнистостью, а также раком подсолнечника. Данное заболевание является грибковым (его возбудитель относится к классу несовершенных грибов) и широко распространено в странах, где выращивание подсолнечника поставлено на промышленную основу.