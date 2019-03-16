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Полицейские Новороссийска выявили факты незаконной реализации алкогольной продукции

Сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сотрудники ОИАЗ Управления МВД России по г. Новороссийску, в рамках ОПМ «Алкоголь», проводимого на территории города, выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции. В торговом объекте, находящихся в многоквартирном жилом доме на цокольном этаже, продавец осуществляла реализацию пива по цене 108 рублей за 1 бутылку объемом 1 литр, чем нарушила закон Краснодарского края от 04.06.2012 № 2497 - КЗ.  

Из торговой точки полицейские изъяли 630 литров алкогольной продукции (21 пластиковая кега объемом по 30 литров).

В отношении 50-летней местной жительницы полицейские составили административный протокол по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи, кроме изъятия предмета правонарушения, предусматривают максимальное наказание в виде выплаты административного штрафа.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Происшествия

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