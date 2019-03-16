ДТП на улице Турчинского в Адлерском районе

/Происшествия/

16 марта 2019 года, в 10 часов 30 минут, в Адлерском районе, на улице Турчинского, в районе дома 49, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным неустановленный водитель, управляя, предположительно автомобилем Шкода, белого цвета, допустил наезд на 15 летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате столкновения ребенок-пешеход получил ранения.

Водитель с места ДТП скрылся, ведется розыск.

Всех, кто обладает информацией о водителе и транспортном средстве, участвовавшем в ДТП просьба сообщить в дежурную часть ПДПС ГИБДД УВД по городу Сочи по телефонам: 268-00-03 или по телефону 02 (102 с мобильного телефона).

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что не внимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль - это средство повышенной опасности, об этом должны помнить не только водители, но и пешеходы, которые пренебрегая соблюдением Правил дорожного движения, рискуют своей жизнью и здоровьем. Кроме того за оставление места ДТП законодательством предусмотрена ответственность по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.)