Южноамериканская томатная моль выявлена в партии томатов из Турции

/Происшествия/

В морском порту «Туапсе» государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре партии томатов, весом около 11 тонн, поступившей из Турции выявлена одна живая гусеница карантинного объекта – южноамериканской томатной моли.

Наличие и жизнеспособность данного энтообъекта подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданным Новороссийским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации, партия зараженного томата была запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации и возвращена грузоотправителю в Турцию.

О вредителе: Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Povolny) — опасный вредитель овощных культур закрытого и открытого грунта. Широкий полифаг, повреждает растения из 33 ботанических семейств. Наибольшую вредоносность проявляет на томатах, поражая листовой аппарат, стебли и плоды, также, способна массово поражать картофель, баклажаны и перец. Вредоносность южноамериканской томатной моли сравнима с вредоносностью саранчи, поскольку гибель урожая в некоторых случаях может достигать 100%. Томатная моль повреждает пасленовые растения в любой фазе развития, от всходов до полного созревания.