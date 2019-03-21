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Темрюкский суд за хранение наркотиков приговорил двух мужчин к исправительным работам с удержанием заработка

Сотрудниками Анапского ЛО МВД России на транспорте в Темрюкском районе в январе и августе 2018 года были задержаны двое мужчин, которые по видимым признакам находились в состоянии наркотического опьянения.

Один из них, как выяснилось житель станицы Курчанской, с мотивом возможного трудоустройства прибыл на территорию морского порта Темрюк, где в ходе личного досмотра был обнаружен сверток из листа белой бумаги с веществом растительного происхождения, по результатам экспертизы содержащие в себе смесь наркотических средств массой 0,205 грамма. 

Второй мужчина, житель станицы Голубицкой, был задержан на железнодорожной станции Фонталовская. Здесь при личном досмотре у него был обнаружен в кармане куртки сверток фольги с порошкообразным веществом белого цвета, отмеченного экспертами как амфетамин массой 0,346 грамма. 
В настоящее время Темрюкский районный суд Краснодарского края вынес приговор в отношении обоих граждан за незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработка жителю станицы Курчанской и 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства жителю станицы Голубицкой.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Происшествия

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