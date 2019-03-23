В Сочи сбили двух несовершеннолетних

/Происшествия/

23 марта в 04 часа 00 минут в Хостинском районе, в районе санатория «Зеленая роща», произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних.

По предварительным данным 30 летний мужчина, управляя автомобилем ЛАДА 217030 «Приора», со стороны улицы Аллея Челтенхема в направлении поселка Хоста со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, на мокром участке дороги, при возникновении опасности не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на обочине справа по ходу движения автомобиль ЛАДА 211440. От удара ЛАДА продолжила движение столкнулась с впереди стоящим автомобиль Тойота Камри. После столкновения с Камри, ЛАДА продолжила движения и допустила наезд на железное ограждение справа. От удара ЛАДА 217030 «Приора» откинуло влево, где автомобиль столкнулся с «КИА РИО», который двигался во встречном направлении в сторону центра Сочи.

В результате столкновения, с места ДТП были госпитализированы 4 человека, водитель Приоры, а также водитель и два пассажира 16 и 17 лет автомобиля ЛАДА 211440.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу предназначенную для встречного движения является грубыми нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи