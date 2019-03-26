МЧС сообщает...

/Происшествия/

С 15 по 22 марта в Новороссийске произошло 6 пожаров.

- 15 марта: Центральный ВГР, ул. Лейтенанта Шмидта д. 57. Возгорание в гараже. Причина возгорания – предположительно поджег, проводятся следственные мероприятия. Площадь возгорания 35 м2. Пострадавших нет.

- 17 марта: Новороссийский ВГР, х. Горный, ул. Мира, д. 7. Возгорание б/у вещей и мебели. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Площадь возгорания 30 м2. Пострадавших нет.

- 18 марта: Центральный ВГР, ул. Прямая, д. 33, кв. 111. Возгорание в квартире. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Площадь возгорания 2 м2. Погибший мужчина 1983 г.р. Проводятся следственные мероприятия.

- 20 марта: Центральный ВГР, ул. Свободы, д. 99. Возгорание чердачного помещения бани. Причина возгорания – нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Площадь возгорания 20 м2. Пострадавших нет.

- 20 марта: Приморский ВГР, ул. Щорса, д. 3. Возгорание в неэксплуатируемом здании. Причина возгорания – поджег. Площадь возгорания 5 м2. Пострадавших нет.

- 21 марта: Новороссийский ВГР, х. Семигорье, СОТ «Первомайский», участок 95-96 (дом на 2 хозяина). Возгорание кровли и б/у мебели. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Площадь возгорания 100 м2. Пострадавших нет.