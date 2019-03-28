Внимание! Розыск!

/Происшествия/

Полицией Краснодарского края разыскивается без вести пропавший Герасименко Олег Валентинович, 12.03.1974 г.р., проживавший до исчезновения в г. Абинск Краснодарского края, который 4 апреля 2016 года вышел из дома и убежал в неизвестном направлении.

Мужчина страдает психическим расстройством. Ранее уже уходил из дома. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 42-45 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза карие, волосы прямые, короткие, седые.

Особые приметы: на левом плече татуировка с изображением головы «волка», на груди татуировка в виде «цветка», имеется шрам от пореза на нижней части подбородка и под правым глазом.

Был одет: куртка черного цвета, футболка светло-серого цвета, резиновые тапочки черного цвета.

Всем кто обладает информацией о месте нахождения данного гражданина просим незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску