ДТП в Лазаревском районе.

/Происшествия/

30 марта 2019 года в 13 часов 20 минут на участке автодороги А-147 «Джубга - Сочи до границы с Республикой Абхазия» 122 км + 400 м произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир.

По предварительным данным, 30-летняя женщина, управляя автомобилем Ауди А5, двигалась со скоростью не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, допустила неуправляемый занос, на левом закруглении дороги не справилась с управлением, выехала из занимаемой полосы на правую обочину и допустила наезд на препятствие (металлическое дорожное ограждение), после чего автомобиль АУДИ А5 выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Мицубиси Аутлендер, под управлением 29 летнего водителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения. После столкновения автомобиль МИЦУБИСИ АУТЛЭНДЕР отбросило на припаркованный справа на обочине автомобиль ИСУЗУ. В результате столкновения получил ранения 2-летний пассажир МИЦУБИСИ АУТЛЭНДЕР. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, ребенок перевозился в специальном детском удерживающем устройстве, что позволило избежать тяжелых травм.

Причины и условия сопутствующие совершению дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, пренебрежение использования ремней безопасности является нарушением Правил дорожного движения, не соблюдение которых приводит к тяжелым последствиям.