Юнгу, совершившего кражу на теплоходе, Анапский суд лишил свободы на 6 месяцев

/Происшествия/

В мае 2018 года на одном из теплоходов, пришвартованных в морском порту «Анапа», была совершена кража. Пострадавший мужчина, работающий на судне, обратился к сотрудникам Анапского линейного отдела МВД России на транспорте с заявлением о краже денежных средств в размере шестнадцати тысяч рублей.

В результате расследования сотрудниками полиции было установлено лицо, похитившее деньги и мгновенно скрывшееся с теплохода. Им оказался юнга, который проходя мимо незапертой капитанской каюты, увидел и тайно похитил денежные средства.

В течение долгого времени не удавалось установить место нахождения подозреваемого, однако, как позже выяснилось, он уже отбывал наказание за другие преступления в границах Московской области.

Представ перед Анапским городским судом, экс-юнга признал свою вину, а судья признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», по которой назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте