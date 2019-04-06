Пограничный режим не дали нарушить

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Житель Приморско-Ахтарского района оштрафован за несанкционированный с пограничниками выход в лиман.

Правонарушителя выявил пограничный наряд, который нес службу на берегу Ахтарского лимана. Они зафиксировали, как с прибрежной полосы неподалеку от хутора Садки в акваторию вышла легкомоторная пластиковая лодка. Выяснилось, что владелец плавсредства не уведомил ближайшее пограничное отделение о намерении выйти в море и не имел при себе документов

В отношении 42-летнего местного жителя был оставлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ за нарушение правил пограничного режима.

Напоминаем гражданам, что российское законодательство обязывает владельцев судов (средств) не позднее, чем за 2 часа уведомлять пограничников о выходе в море или об отказе от выхода, а также незамедлительно сообщить о прибытии в пункт базирования.

Подробную информацию о правилах пограничного режима в Азовском море, а также порядке постановки судов и плавсредств на учет можно получить в ближайшем пограничном отделении, дислоцированном на побережье.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю