Таможня Новороссийска выявила 18 тысяч "фонящих" объектов

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Новороссийской таможней в 2018 году было выявлено около 18 тысяч фактов перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующих излучений

- В 2018 году в регионе деятельности Новороссийской таможни было выявлено около 18 тысяч фактов перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующих излучений, – отмечает начальник отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Новороссийской таможни Эдуард Тарасенко. - Обычно повышенный уровень ионизирующих излучений на объектах носит распределённый характер, мощность дозы гамма-излучения на поверхности которых не превышает значения 1 мкЗв/ч. К таким товарам, как правило, относятся керамические изделия, гранитные плиты, минеральные удобрения, абразивные и огнеупорные материалы, изделия из фарфора и фаянса, циркониевый концентрат, отдельные виды сырья для пищевой промышленности. В июле 2018 года при помощи стационарной системы «Янтарь» и применения переносных технических средств радиационного контроля нами был установлен факт превышения мощности эффективной дозы (МЭД) на поверхности транспортного средства «прицеп-емкость буровая» над естественным измеренным радиационным фоном в месте проведения радиационного контроля. Данные проведенных измерений на объекте составили: МЭД естественного радиационного фона - 0,08 мкЗв/ч., МЭД на поверхности транспортного средства - 9,84 мкЗв/ч. Для принятия таможней решения потребовалось привлечение должностных лиц территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийске. В Новороссийской таможне эксплуатируется 47 единиц стационарных таможенных систем обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь», а также 94 переносных технических средств радиационного контроля различных модификаций.

Сегодня таможенные органы являются одной из структур, отвечающих за радиационную безопасность грузов, поступающих в Российскую Федерацию из-за рубежа и вывозимых с её территории. Делящиеся и радиоактивные материалы входят в категорию товаров повышенного риска, поэтому контроль за их оформлением, перемещением и соблюдением условий транспортировки ведется особо строгий.

Пресечение незаконного перемещения делящихся радиоактивных материалов через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется посредством проведения таможенного контроля в отношении ввозимых, вывозимых и следующих транзитом через территорию страны товаров и транспортных средств.

Для эффективного выявления случаев превышения уровня излучения используется Ведомственная автоматизированная управляющая система оперативного реагирования на обнаружение незаконного перемещения делящихся и радиоактивных материалов через границу (ВАУИС). Данная система позволяет в режиме времени, приближенном к реальному, контролировать оперативную обстановку, корректировать действия и обеспечивать информационную поддержку должностных лиц таможенных органов при выявлении товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений.

Источник: - В 2018 году в регионе деятельности Новороссийской таможни было выявлено около 18 тысяч фактов перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующих излучений, – отмечает начальник отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Новороссийской таможни Эдуард Тарасенко. - Обычно повышенный уровень ионизирующих излучений на объектах носит распределённый характер, мощность дозы гамма-излучения на поверхности которых не превышает значения 1 мкЗв/ч. К таким товарам, как правило, относятся керамические изделия, гранитные плиты, минеральные удобрения, абразивные и огнеупорные материалы, изделия из фарфора и фаянса, циркониевый концентрат, отдельные виды сырья для пищевой промышленности. В июле 2018 года при помощи стационарной системы «Янтарь» и применения переносных технических средств радиационного контроля нами был установлен факт превышения мощности эффективной дозы (МЭД) на поверхности транспортного средства «прицеп-емкость буровая» над естественным измеренным радиационным фоном в месте проведения радиационного контроля. Данные проведенных измерений на объекте составили: МЭД естественного радиационного фона - 0,08 мкЗв/ч., МЭД на поверхности транспортного средства - 9,84 мкЗв/ч. Для принятия таможней решения потребовалось привлечение должностных лиц территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе Новороссийске. В Новороссийской таможне эксплуатируется 47 единиц стационарных таможенных систем обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь», а также 94 переносных технических средств радиационного контроля различных модификаций. СПРАВКА: Сегодня таможенные органы являются одной из структур, отвечающих за радиационную безопасность грузов, поступающих в Российскую Федерацию из-за рубежа и вывозимых с её территории. Делящиеся и радиоактивные материалы входят в категорию товаров повышенного риска, поэтому контроль за их оформлением, перемещением и соблюдением условий транспортировки ведется особо строгий. Пресечение незаконного перемещения делящихся радиоактивных материалов через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется посредством проведения таможенного контроля в отношении ввозимых, вывозимых и следующих транзитом через территорию страны товаров и транспортных средств. Для эффективного выявления случаев превышения уровня излучения используется Ведомственная автоматизированная управляющая система оперативного реагирования на обнаружение незаконного перемещения делящихся и радиоактивных материалов через границу (ВАУИС). Данная система позволяет в режиме времени, приближенном к реальному, контролировать оперативную обстановку, корректировать действия и обеспечивать информационную поддержку должностных лиц таможенных органов при выявлении товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений.