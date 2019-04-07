/Происшествия/

Несовершеннолетние попали в ДТП

ДТП на улице Гомельской в Адлерском районе.

7 апреля 2019 года в 06 часов 40 минут в Адлерском районе на улице Гомельской, в районе дома 71 (район села «Черешня»), произошло ДТП, в котором пострадали 2 несовершеннолетних пассажира.

По предварительным данным 23-летний местный житель, управляя автомобилем Лада Икс Рэй, во время движения допустил съезд с дороги на левую обочину, продолжил движение и столкнулся с препятствием, опорой ЛЭП (линия электропередач). В результате столкновения, пострадали две пассажирки транспортного средства 14 и 16 лет. Водитель в ДТП не пострадал.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение  скоростного режима, пренебрежение использования  ремней безопасности является нарушением Правил дорожного движения, не соблюдение которых приводит к тяжелым последствиям.

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Категория: Новости / Происшествия

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