Грабитель задержан в Новороссийске

/Происшествия/

С сообщением о нападении в дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась пожилая местная жительница.

Пенсионерка пояснила, что днем находилась на улице, когда к ней подошла неизвестная женщина, распылила ей в лицо из аэрозоля едкое вещество, вырвала из рук кошелек с денежными средствами, и скрылась в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили заявительницу и возможных очевидцев, изъяли видео с камер видеонаблюдения, расположенных в районе места происшествия, на котором запечатлён момент нападения. Ориентировку с фотографией на розыск предполагаемой злоумышленницы передали всем дежурным нарядам полиции и направили в средства массовой информации.

Благодаря сведениям о личности разыскиваемой, полученным от бдительных граждан, на следующий день на одной из улиц города Новороссийска сотрудники уголовного розыска задержали 47–летнюю подозреваемую.

В ходе личного досмотра задержанной правоохранители обнаружили и изъяли баллончик аэрозоля. В настоящее время изъятое направлено на исследование.

Для дальнейшего разбирательства женщину доставили в отдел полиции, где она пояснила, что похищенный кошелек выбросила, а находившиеся в нем денежные средства потратила на личные нужды.

Также установлено, что злоумышленница некоторое время до нападения следила за потерпевшей и точно знала маршрут ее передвижения.

В настоящее время следственным отделом полиции Центрального района СУ УМВД России по городу Новороссийску в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 стать 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску