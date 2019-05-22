Внимание, розыск!

/Происшествия/

Отделом полиции (Восточный район) Управления МВД России по городу-герою Новороссийску разыскивается Хацкевич Ирина Викторовна 17.03.1958 г.р., которая вышла из дома, расположенного по улице Михаила Борисова, в неизвестном направлении.

Приметы: На вид 60 лет, рост примерно 165-167 см., вес около 70-75 кг., волосы густые седые, глаза светло-голубого цвета. При походке сутулится. Особых примет не имеет.

Была одета: синие джинсы, красная футболка и спортивная куртка темно-серого цвета, на ногах женские мокасины светлого цвета.

Если вы знаете о месте нахождения женщины, сообщите по телефонам: 267-100, 267-102, 267-116, моб. 8-918-247-58-08 или 02.