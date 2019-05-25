ДТП в Центральном районе Сочи

/Происшествия/

24 мая 2019 года, в Центральном районе города Сочи произошло два ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы.

В 11 часа 00 минут, в микрорайоне Макаренко, на улице Абрикосовой в районе дома, 17, 28-летний водитель управляя автомобилем Лада Ларгус допустил наезд на 9-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, аналогичное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Красноармейская, 11-летняя девочка неожиданно для водителя выбежала из-за припаркованного траснпортного средства, перебегая дорогу слева на право походу движения автомобиля попала под колеса Ниссан, под управлением 32-летней женщины.

В результате столкновения, оба ребенка были госпитализированы скорой помощью. Назначено стационарное лечение

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи обращает внимание всех водителей, что началась пора каникул и всё больше детей находятся не за школьной скамьей, а участвуют дорожном движении. Несовершеннолетние пешеходы нередко допускают такие нарушения, как выход на проезжую часть перед близко едущим автомобилем, переход дороги в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора, а также игры вблизи трассы. В связи с этим настоятельно рекомендуем помнить что автомобиль – это средство повышенной опасности, остановить его мгновенно не получится. Поэтому двигаясь вблизи жилых домов, а также в местах массового пребывания граждан особенно детей, снижайте скорость, не допускайте отвлечения от управления транспортным средством.

Госавтоинспекция обращается к родителям! Если ваш ребенок участвует в дорожном движении в качестве пешехода, расскажите ему, где и как необходимо переходить дорогу, поясните недопустимость игр вблизи проезжей части.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи