Рыболовецкий траулер загорелся в Приморском крае

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Пожар произошел в воскресенье днем на большом морозильном рыболовном траулере «Остров Сахалин» в порту населенного пункта Преображение в Приморье.

Об этом сообщили представителям СМИ в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.

По данным регионального ведомства, сообщение о возгорание поступило 26 мая днем. На место происшествия экстренно прибыли пожарные расчеты, пишет Deita.ru.

«Наблюдалось горение в трюме судна. Экипажа на борту судна нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и угрозы загрязнения природной среды нет.

В общей сложности в ликвидации огня участвовали 23 пожарных и 7 единиц специальной техники, сообщает «Ридус».

В настоящее время о причинах пожара неизвестно.

Накануне пожарные спасли женщину из колодца в Оренбургской области.

Источник: https://riafan.ru/1181629-ryboloveckii-trauler-zagorelsya-v-primorskom-krae?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=main