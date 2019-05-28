В СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю пытались передать сим-карты  в  шоколадных конфетах

/Происшествия/

Благодаря бдительности сотрудников следственного изолятора №3 (г. Новороссийск) была пресечена попытка доставки запрещенных предметов(сим-карт), спрятанных в продуктовой передаче, на режимную территорию.

В ходе проведения досмотра посылки с продуктами питания, предназначенными для передачи обвиняемому, содержащемуся в СИЗО-3, в шоколадных конфетах были обнаружены и изъяты две сим-карты для сотового телефона.

В отношении гражданина, попытавшегося передать в следственный изолятор запрещенные к использованию на его территории предметы, составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии со ст. 19.12.КоАП РФ он будет оштрафован на 5 тысяч рублей. Найденные в продуктовой передаче сим-карты конфискуют.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю