/Происшествия/

В СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю пытались передать сим-карты  в  шоколадных конфетах

Благодаря бдительности  сотрудников следственного изолятора №3 (г. Новороссийск) была  пресечена   попытка доставки запрещенных предметов(сим-карт), спрятанных  в продуктовой передаче, на режимную территорию.

В ходе проведения досмотра посылки  с продуктами питания, предназначенными для передачи обвиняемому, содержащемуся  в СИЗО-3, в шоколадных конфетах  были обнаружены и изъяты две сим-карты для сотового телефона.

В отношении гражданина, попытавшегося   передать в следственный изолятор запрещенные к использованию на его территории предметы, составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии со ст. 19.12.КоАП РФ он будет оштрафован на 5 тысяч рублей. Найденные в  продуктовой передаче  сим-карты конфискуют.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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