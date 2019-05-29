/Происшествия/

Внимание, амброзия!

С начала года на землепользователей, допустивших произрастание амброзии, составлен 71 протокол.

В связи с тем, что продолжается период вегетации амброзии полыннолистной – злостного карантинного сорного растения, государственными инспекторами надзора в области карантина растений и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея регулярно проводятся выездные мероприятия с целью контроля за обеспечением соблюдения землепользователями правил и норм карантина растений. С начала 2019 года в результате 69 проверок на нерадивых землепользователей был составлен 71 протокол об административном правонарушении, выданы соответствующие предписания.

В очередной раз Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея напоминает всем владельцам и пользователям земельных участков о необходимости своевременно проводить борьбу с амброзией полыннолистной до ее цветения для сохранения здоровья граждан и улучшения экологической обстановки края.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Легкий йодный дефицит: как решить проблему всех регионов России?

Внимание, амброзия!

В Краснодарском крае установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинному вредителю – клоп дубовая кружевница

Владимир Синяговский: Станица Северская активно благоустраивается, молодеет, преображается...

Как изменились правила ОМС?

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!