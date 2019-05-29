Внимание, амброзия!

/Происшествия/

С начала года на землепользователей, допустивших произрастание амброзии, составлен 71 протокол.

В связи с тем, что продолжается период вегетации амброзии полыннолистной – злостного карантинного сорного растения, государственными инспекторами надзора в области карантина растений и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея регулярно проводятся выездные мероприятия с целью контроля за обеспечением соблюдения землепользователями правил и норм карантина растений. С начала 2019 года в результате 69 проверок на нерадивых землепользователей был составлен 71 протокол об административном правонарушении, выданы соответствующие предписания.

В очередной раз Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея напоминает всем владельцам и пользователям земельных участков о необходимости своевременно проводить борьбу с амброзией полыннолистной до ее цветения для сохранения здоровья граждан и улучшения экологической обстановки края.